Название главных курортных городов Абхазии широко известны обществу уже много десятилетий подряд, со времен СССР. Среди самых популярных можно выделить такие места как:

Особого внимания заслуживают пансионаты Абхазии. Они построены еще в советское время, но уже отремонтированы и предлагают гостям размещение на любой вкус и кошелек. Здесь вы найдете номера, начиная от категории эконом до комфортных люксов. Они расположены...

Если вы ищете альтернативное место для морского отдыха, обратите внимание на Абхазию. Местные курорты уверенно завоевали внимание туристов со всего мира своей нетронутой природой, невероятными пейзажами, чистыми пляжами и прозрачной водой. Здесь удивительно сочетаются горы и море, густые леса и пальмы, звонкие ручьи, водопады и реки. Это настоящий рай, который каждый может для себя открыть.

Отдых на берегу Черного моря в Абхазии – это настоящая сказка. Чистые песочные и галечные пляжи, великолепная природа, несметное количество достопримечательностей. Для каждого туриста здесь найдется нечто удивительное и неповторимое. Гагра – один из самых популярных курортов на абхазском побережье. Горы здесь настолько близко, что хочется дотронуться рукой, а море – самое чистое.

Прекрасные горы, чистое море и просторные пляжи, комфортный климат, развитая инфраструктура – в Абхазии есть все необходимое для отдыха. Это гостеприимная страна с самобытной культурой, которая вызывает интерес у большого количества туристов со всего мира. У абхазов есть золотое правило...

Часто задаваемые вопросы

Где лучше остановиться в Абхазии? Какой курорт выбрать?

Побережье, начиная от границы с Россией и до Сухуми - отличные пляжи, пригодные для отдыха и купания. Выбирать подходящий курорт лучше исходя из собственных предпочтений и пожеланий: удаленность от границы, загруженность курорта, наличие развлекательной инфраструктуры в городе. Менеджеры компании TRAVEL NEWS AGENCY подберут самый оптимальный для Вас вариант, расскажут о плюсах и минусах каждого из курортных мест и отелей. Оптимальный вариант - посетить несколько мест, если позволяет время, чтобы оценить весь колорит этой соседней страны.

Какие паспорта нужны для поездки в Абхазию?

Гражданам РФ для пересечения границы с Абхазией виза не требуется, при нахождении в стране до 90 дней. Заграничный паспорт тоже не нужен: разрешено пересечение границы с действующим паспортом гражданина РФ. Детям до 14 лет достаточно предъявить свидетельство о рождении, если они путешествуют с одним из родителей. При путешествии с любым другим сопровождающим (не являющимся законным представителем ребенка), необходима нотариально заверенная доверенность с указанием страны и сроков поездки.

Нужны ли сетрификаты о вакцинации и ПЦР-тесты для въезда в Абхазию?

Все ограничения были отменены 1 августа 2020 года по решению правительства Абхазии. При въезде в страну у российских граждан не требуют таких дополнительных документов как отрицательный ПЦР-тест и сертификат о вакцинации от COVID-19. Для заселения в гостиницы Абхазии эти документы так же не потребуются.

Действуют ли какие-то правила для возвращения из Абхазии в Россию в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией?

Перед въездом в Россию из-за границы, все граждане нашей страны должны заполнить специальную анкету на портале госуслуг, а по приезду домой, в течение 3 дней сдать ПЦР-тест, результат которого необходимо загрузить на портал госуслуг в течение 4 дней с момента пересечения границы. Если у Вас имеется сертификат о вакцинации или Вы переболели COVID-19 в последние 6 месяцев, при условии, что эти сертификаты имеются на портале госуслуг в вашем личном кабинете, от теста на короновирус Вы освобождены, но анкету пребывающего в РФ из-за границы заполнить все-равно необходимо. Не смотря на то, что в последнее время сообщается, что гражданам, прибывшим именно из Абхазии, тестирование проходить не нужно, никаких законодательных актов, подтверждающих это, на сегодняшний день нет. Поэтому лучше все-же сдать тест по приезду. Известны случаи, когда граждане получали очень большие штрафы за нарушение порядка возвращения из Абхазии.

Опасно ли отдыхать в Абхазии?

Отдыхать совершенно не опасно, если не нарываться на неприятности. Абхазы в основной массе очень доброжелательный, миролюбивый и гостеприимный народ. Для отдыха лучше выбирать отели и гостиницы, проверенные многими гостями страны и работающие уже несколько лет. Постарайтесь, по возможности, избегать частного сектора. Обязательно воспользуйтесь услугами организованного трансфера. Возможно, это обойдется немного дороже, но точно избавит Вас от неприятностей с местными таксистами.