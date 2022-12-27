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    Отдых в Абхазии 2023: отели и гостиницы, пансионаты и санатории.

    Для отдыха в Абхазии в 2023 году мы создали каталог, где собрали лучшие отели и гостиницы, пансионаты, санатории и дома отдыха на самых популярных курортах Абхазии: Гагра, Пицунда, Сухум, Новый Афон, Мюссера и Гудаута. Отдельно выделили отели с бассейном и спа-центром. Для желающих не только отдохнуть, но и оздоровиться, можно сделать отбор по объектам, которые предлагают лечение. В отдельной категории - отели и гостиницы в Абхазии, предлагающие отдых по системе Всё включено. Все цены на 2023 год актуальные и не превышают тарифов самих средств размещения, а в период действия акций могут быть ниже стойки. Консультант поможет подобрать лучший вариант для отдыха. Для Вас работает бесплатная линия для звонков по всей России.

    Обращаем Ваше внимание: представленный прайс-лист не является публичной офертой и может быть изменен в любой момент.

    Вид на город
    Вид на город
    Озеро Рица
    Гагра
    • Отель «Al Mare» Абхазия, Пицунда
      Уединенный отдых

      «Al Mare»

      • Адрес: г. Пицунда, р-он Молочный совхоз
      • Пляж: городской, 20 м
      • Питание: за доп. плату
      • Услуги: кафе-столовая, автостоянка, Wi-Fi, аренда лежаков, барбекю
      • Цена: от 1800 руб/сутки

      Уютный отель в тихом и спокойном районе Пицунды, отличный выбор для желающих уединиться от шума курортной жизни и получить максимум наслаждения от отдыха.

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    • Alex Resort & SPA 4* Гагры
      VIP-отдых

      «Alex Resort & SPA 4*»

      • Адрес: г. Гагра, ул. Званба, 1
      • Пляж: собственный, 50 м
      • Питание: 3-разовое «Шв. стол»
      • Услуги: СПА-центр, Wi-Fi, боулинг, пляж, крытый и открытые бассейны, оздоровление
      • Цена: от 4600 руб/сутки

      Популярный СПА-отель, принимает гостей круглый год. Развитая инфраструктура для отдыха детей и взрослых, первая береговая линия, большая территория.

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    • Отель «Апсара» Абхазия, Пицунда
      отличный выбор

      «Апсара»

      • Адрес: г. Пицунда, п. Лдзаа, ул. Нозадзе, 22
      • Пляж: городской, 100 м
      • Питание: 3-разовое «Шв. стол»
      • Услуги: 2 столовые, кафе-бар, автостоянка, Wi-Fi, аренда лежаков, камера хранения
      • Цена: от 4100 руб/сутки

      Современный отель на территории Пицундского природного заповедника, окружен сосновым бором. Уютное размещение, качественный сервис.

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    • Отель «Amra Park-hotel & Spa», Гагра
      Высокий уровень

      «Amra Park-hotel & Spa»

      • Адрес: г. Гагра, пр.В. Ардзинба, 34
      • Пляж: собственный, 100 м
      • Питание: 3-разовое «Шв. стол»
      • Услуги: СПА-центр, интернет Wi-Fi, автостоянка, пляж, крытый бассейн, лечебная база
      • Цена: от 11000 руб/сутки

      Отель высокого уровня, на первой береговой линии, имеет собственный СПА и оздоровительный центры. Отличный выбор для отдыха в любое время года.

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    • Отель «Paradise Beach» Абхазия, Пицунда
      Высокий уровень

      «Paradise Beach»

      • Адрес: г. Пицунда, с. Алахадзы, ул. Туманяна, 35б
      • Пляж: собственный, 50 м
      • Питание: 3-разовое «Шв. стол»
      • Услуги: ресторан, летнее кафе, автостоянка, Wi-Fi, открытый бассейн, сауна, тренажерный зал
      • Цена: от 5500 руб/сутки

      Отель с качественной инфраструктурой и высоким уровнем сервиса у самого берега моря. Хороший выбор для молодежного и семейного пляжного отдыха.

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    • Пансионат «Айтар» Абхазия, Сухум
      Эконом-вариант

      «Айтар»

      • Адрес: г. Сухум, Кодорское шоссе, 57
      • Пляж: собственный, 150 м
      • Питание: 3-разовое «Шв. стол»
      • Услуги: столовая, бар, летнее кафе, автостоянка, Wi-Fi, крытый бассейн, массажный кабинет
      • Цена: от 2870 руб/сутки

      Популярный пансионат для спокойного и размеренного отдыха в курортном районе Сухума. Экономичные цены при хорошем качестве услуг.

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    • Коттеджи «Бамбора», Абхазия
      популярный вариант

      «Бамбора»

      • Адрес: пос. Бамбора, ул. Абазинская, 1
      • Пляж: собственный, 30 м
      • Питание: за доп. плату
      • Услуги: кафе, автостоянка, интернет Wi-F, прокат инвентаря, детская площадка
      • Цена: от 2500 руб/сутки

      Летние деревянные домики на самом берегу моря в пригороде Гудауты. Отличный вариант для полноценного пляжного отдыха.

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    • Отель «Гранд Отель Гагра» Абхазия
      Городской отель

      «Гранд Отель Гагра»

      • Адрес: г. Гагра, пр-т Ардзинба,237
      • Пляж: общегородской, 200 м
      • Питание: завтрак «Шв. стол»
      • Услуги: Spa-комплекс с термальной зоной, Wi-Fi, ресторан, автостоянка
      • Цена: от 5400 руб/сутки

      Современный отель расположен в центре города-курорта Гагра. Комфортное размещение и высокий уровень обслуживания сделали отель очень популярным среди гостей Абхазии.

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    • Отель «Apsuana Rose» Абхазия
      Городской отель

      «Apsuana Rose»

      • Адрес: г.Гагра, ул.Апсха Леона, 33
      • Пляж: собственный, 200 м
      • Питание: 2-разовое «Шв. стол»
      • Услуги: Spa-комплекс с термальной зоной, Wi-Fi, ресторан, детская комната
      • Цена: от 5250 руб/сутки

      Стильный авторский отель расположился в центре курорта Гагра. Отдыхающие отметили высокий уровень сервиса и размещения, вкусное питание, уютное и умиротворяющее Spa.

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    • База отдыха «Мия», Абхазия
      Экономичный вариант

      «Мия»

      • Адрес: г. Гудаута, ул. Конджария, 38
      • Пляж: общегородской, 100 м
      • Питание: 3-раз. комплексное
      • Услуги: столовая, кафе-бар, автостоянка, интернет Wi-Fi, экскурсии, прокат велосипедов
      • Цена: от 1980 руб/сутки

      База отдыха эконом-класса для спокойного семейного или самостоятельного отдыха на Черноморском побережье.

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    • Отель «Duglas», Пицунда
      Удачный выбор

      «Duglas»

      • Адрес: г. Пицунда, ул. Кипарисовая аллея, 6А
      • Пляж: общегородской, 300 м
      • Питание: за доп. плату
      • Услуги: летняя веранда, автостоянка, интернет Wi-Fi, мангальная площадка, детский бассейн
      • Цена: от 2400 руб/сутки

      Хорошие условия для полноценного отдыха за разумные деньги. Отдых для любителей тишины, спокойствия и уединения.

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    • Отель «Sunrise Garden» Абхазия, Гагра
      Комфортный отдых

      «Sunrise Garden»

      • Адрес: г. Гагра, Комсомольский парк,1
      • Пляж: арендованный, 150 м
      • Питание: завтрак «Шв. стол»
      • Услуги: ресторан, автостоянка, Wi-Fi, ресторан, прокат, банкомат
      • Цена: от 5000 руб/сутки

      Семейный пляжный отель «Sunrise Garden» расположился рядом с парком в районе Старой Гагры. Комфортное размещение и высокий уровень обслуживания.

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    • Пансионат «Ирэн» Абхазия, Пицунда
      ОТЛИЧНЫЙ ВАРИАНТ

      «Ирэн»

      • Адрес: г. Пицунда, улица Агрба, 2А
      • Пляж: общегородской, 150 м
      • Питание: 3-разовое «Шв. стол»
      • Услуги: столовая, кафе, автостоянка, Wi-Fi, пляжный инвентарь, детская площадка
      • Цена: от 5200 руб/сутки

      Два современных комфортабельных корпуса на собственной благоустроенной территории. Рекомендуемый вариант для молодежи и семей с детьми разного возраста.

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    • Отель «Wellness Парк Гагра», Абхазия
      ВСЕ ВКЛЮЧЕНО

      «Wellness Парк Гагра»

      • Адрес: г. Гагра, ул. Абазгаа, 52
      • Пляж: собственный, 100 м
      • Питание: «Всё включено»
      • Услуги: ресторан, СПА-центр, автостоянка, Wi-Fi, детская комната и площадка, анимация
      • Цена: от 16000 руб/сутки

      Современный отель высокого уровня, для семейного отдыха, работающий по системе «Все Включено» в летний период. Расположен в самом центре Гагры, на берегу моря.

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    • Отель «Киараз Арена», Абхазия, Пицунда
      удобное расположение

      «Киараз арена»

      • Адрес: г. Пицунда, ул. Гочуа, 1А
      • Пляж: общегородской, 600 м
      • Питание: завтрак
      • Услуги: кафе, автостоянка, интернет Wi-Fi, прачечная, экскурсионное бюро, транспортные услуги
      • Цена: от 4950 руб/сутки

      Новый комфортабельный отель в центральной части Пицунды. Удобное расположение,комфортабельное размещение, отличный вариант для молодежи и гостей без детей.

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    • Гостевой дом «Джугелия» Гагры
      Экономичный вариант

      «Джугелия»

      • Адрес: г. Гагра, п. Цандрыпш
      • Пляж: городской, 100 м
      • Питание: завтрак
      • Услуги: кафе-столовая, автостоянка, Wi-Fi, экскурсии, бильярд
      • Цена: от 4140 руб/сутки

      Ухоженная территория, современные оснащенные номера, первая береговая линия - все условия для тихого отдыха у моря.

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    • Отель «Талион», Абхазия, Пицунда
      Уединенный отдых

      «Талион»

      • Адрес: г. Пицунда, п. Лдзаа, ул. Рыбзаводская, 36
      • Пляж: общегородской, 50 м
      • Питание: без питания
      • Услуги: кафе-столовая, автостоянка, интернет Wi-Fi, бар, открытый бассейн
      • Цена: от 4000 руб/сутки

      Новый отель с современными номерами и бассейном, расположился на первой береговой линии в п. Лдзаа. Прекрасный выбор для спокойного пляжного отдыха.

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    • Дом отдыха «Челюскинцев», Гагра
      Выгодное предложение

      «Челюскинцев»

      • Адрес: г. Гагра, пр-кт В. Ардзинба, 44
      • Пляж: собственный, 50 м
      • Питание: 3-разовое «Шв. стол»
      • Услуги: ресторан, столовая, летнее кафе, интернет Wi-Fi, автостоянка, спорт.площадки
      • Цена: от 4100 руб/сутки

      Популярный дом отдыха в районе Старой Гагры. Большая ухоженная территория, современные номера, множество услуг, оборудованный пляж.

      Описание Заказать
    • Пансионат «Кяласур» Абхазия, Сухум
      цена-качество

      «Кяласур»

      • Адрес: г. Сухум, Кодорское шоссе, Погрузочный тупик, 3
      • Пляж: собственный, 10 м
      • Питание: за доп. плату
      • Услуги: бар, кафе, автостоянка, Wi-Fi, автостоянка, массаж, экскурсии
      • Цена: от 3240 руб/сутки

      Сеть отдельностоящих коттеждей на самом берегу моря. Экономичное проживание, отличное соотношение цены и качества.

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    • Пансионат «Эвкалиптовая роща», Сухум
      Уют и комфорт

      «Эвкалиптовая роща»

      • Адрес: г. Сухум, Очамчирский р-н, с. Кындыг
      • Пляж: собственный, 20 м
      • Питание: 3-разовое «Шв. стол»
      • Услуги: столовая, бар, летнее кафе, автостоянка, Wi-Fi, крытый бассейн, массажный кабинет
      • Цена: от 4420 руб/сутки

      Пансионат расположен в тихим месте, на первой береговой линии, пляж всего в 20 метрах. Уютный отдых для всей семьи.

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    • Дом отдыха «Золотые пески», Пицунда
      Эконом-вариант

      «Золотые пески»

      • Адрес: г. Пицунда, Цитрусовый совхоз
      • Пляж: общегородской, 150 м
      • Питание: за доп. плату
      • Услуги: столовая, кафе-бар, автостоянка, интернет Wi-Fi, мангальная площадка, экскурсии
      • Цена: от 5496 руб/сутки

      Отличный вариант для недорогого отдыха в непосредственной близости от моря. Удачное расположение и большой выбор услуг.

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    • Гостиничный комплекс «Питиус» (Пицунда)
      эконом-предложение

      «Питиус»

      • Адрес: г. Пицунда, ул. Гицба, 1А
      • Пляж: собственный, 100 м
      • Питание: 3-разовое
      • Услуги: столовая, кафе, автостоянка, Wi-Fi в лобби, крытый бассейн, прокат
      • Цена: от 3300 руб/сутки

      Экономичный гостиничный комплекс на первой береговой линии, хорошие условия для отдыха всей семьей за разумные деньги. Предлагается множество услуг.

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    • Пансионат «Багрипш», Гагра
      ВСЕ ВКЛЮЧЕНО

      «Багрипш»

      • Адрес: г. Гагра, пос.Холодная речка
      • Пляж: собственный, 150 м
      • Питание: «Шв. стол»
      • Услуги: ресторан, бассейны, автостоянка, Wi-Fi, анимация
      • Цена: от 7710 руб/сутки

      Курортный пансионат расположен чуть западнее г. Гагра, в 10-15 минутах езды от центра. Обслуживание по системе «Всё включено».

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    • Курортный комплекс «Камарит», Новый Афон
      Популярное место

      «Камарит»

      • Адрес: г. Новый Афон, ул. Лакоба, 21А
      • Пляж: собственный, 10 м
      • Питание: за доп. плату
      • Услуги: пляж, кафе, автостоянка, интернет Wi-Fi, прокат инвентаря, волейбольная площадка
      • Цена: от 2200 руб/сутки

      Курортный комплекс на закрытой территории, на самом берегу моря, у въезда в Новый Афон. Отличное место для отдыха всей семьей.

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    • Пансионат «Самшитовая Роща» Абхазия, Пицунда
      Семейный отдых

      «Самшитовая Роща»

      • Адрес: г. Пицунда, ул. Гочуа, 7
      • Пляж: собственный, 400 м
      • Питание: 3-разовое «Шв. стол»
      • Услуги: ресторан, кафе, автостоянка, Wi-Fi, крытый и открытый бассейны, услуги детям
      • Цена: от 5850 руб/сутки

      Крупный санаторно-курортный комплекс комфортного уровня в красивейшем курортном районе. Все услуги для отдыха и оздоровления всей семьи.

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    • Санаторий «МВО Сухум», Абхазия
      отличное расположение

      «МВО Сухум»

      • Адрес: г. Сухум, ул. Акиртава, 24
      • Пляж: собственный, 20 м
      • Питание: 3-разов. «Комплексное»
      • Услуги: столовая, кафе, бар, автостоянка, Wi-Fi в лобби на территории, массаж, спорт.площадки
      • Цена: от 3200 руб/сутки

      Здравница расположена на собственной благоустроенной территории а шаговой доступности от многих важных мест курорта.

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    • Коттеджи «Эко-Вилладж», Новый Афон
      уединенный отдых

      «Эко-Вилладж»

      • Адрес: г. Новый Афон, ул. Ладария, 2
      • Пляж: общегородской, 450 м
      • Питание: завтрак
      • Услуги: автостоянка, интернет Wi-Fi, прокат бытового инвентаря, экскурсии
      • Цена: от 1500 руб/сутки

      Коттеджный комплекс в шаговой доступности от пляжа и инфраструктуры для любителей уединенного отдыха в хороших условиях.

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    • Пансионат «Колхида», Гагра
      Экономичный вариант

      «Колхида»

      • Адрес: г. Гагра, ул. Героев 16 марта, 9
      • Пляж: городской, 250 м
      • Питание: 3-раз. «комплексное»
      • Услуги: кафе, столовая, автостоянка, Wi-Fi на стойке размещения, экскурсии, сауна
      • Цена: от 3000 руб/сутки

      Замечательный эконом-вариант для семейного или молодежного отдыха в Абхазии. Отличное расположение, собственная территория, близость к морю.

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    • Пансионат«Лазурный берег», Гагра
      семейный отдых

      «Лазурный берег»

      • Адрес: г. Гагра, пр-т Ардзинба, 46
      • Пляж: собственный, 60 м
      • Питание: 3-разовое «Шв. стол»
      • Услуги: бассейн, пляж, игровая площадка, Wi-Fi, ресторан, автостоянка, бар на пляже
      • Цена: от 5800 руб/сутки

      Уютный пансионат для семейного отдыха в популярном районе Старой Гагры. Высокий уровень сервиса, уютные номера, доброжелательный персонал и множество услуг.

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    • Отель «Amza Park Hotel», Гагра
      Первая береговая линия

      «Amza Park Hotel»

      • Адрес: г. Гагра, ул. Абазгаа,50
      • Пляж: собственный, 50 м
      • Питание: 3-разовое «Шв. стол»
      • Услуги: кафе, интернет Wi-Fi, автостоянка, пляжный инвентарь, бассейн, спорт.площадки
      • Цена: от 6000 руб/сутки

      Отель «Amza Park Hotel» (бывш. пансионат Энергетик) расположен в районе Новой Гагры, большая парковая территория, оборудованный собственный пляж.

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    • Пансионат «Солнечный» Гагра
      Экономичный отдых

      «Солнечный»

      • Адрес: г. Гагра, п. Холодная речка
      • Пляж: собственный, 100 м
      • Питание: 3-разовое «Шв. стол»
      • Услуги: столовая, кафе, Wi-Fi в лобби и на территории, бильярд, массаж, баня, сауна
      • Цена: от 4000 руб/сутки

      Пансионат идеально подойдет тем, кто любит тихий спокойный отдых в отдалении от шума популярных курортов, относится к категории экономичного отдыха.

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    • Отель «Аквамарин», Гагра
      Первая береговая линия

      «Аквамарин»

      • Адрес: г. Гагра, ул. Абазгаа, 58
      • Пляж: собственный, 30 м
      • Питание: «Всё включено»
      • Услуги: ресторан, аквакомплекс, Wi-Fi, автостоянка, детский клуб, спортивные и игровые площадки
      • Цена: от 6500 руб/сутки

      Семейный клубный отель «Аквамарин» предлагает гостям комфортабельный отдых с высоким уровнем сервиса по популярной системе «All Inclusive».

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    • Пансионат «Литфонд» Абхазия, Пицунда
      отличный выбор

      «Литфонд»

      • Адрес: г. Пицунда, на въезде в город
      • Пляж: собственный, 75 м
      • Питание: 3-разовое «Шв. стол»
      • Услуги: ресторан, кафе, автостоянка, Wi-Fi, пляж, бассейн, сауна, салон красоты
      • Цена: от 4400 руб/сутки

      Большая ухоженная территория, медицинский центр, комфортное размещение. Отличное место для корпоративного, молодежного и семейного отдыха с детьми.

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    • Гостиница «Арстаа», курорт Гагра
      Популярный выбор

      «Арстаа»

      • Адрес: г. Гагра, улица Сухумская, 10
      • Пляж: городской, 50 м
      • Питание: 3-раз «комплексное»
      • Услуги: кафе, автостоянка, интернет Wi-Fi, прокат инвентаря
      • Цена: от 3202 руб/сутки

      Современный отель в центре курорта, предлагает отличный сервис, а благодаря удобному расположению, гостям доступна вся инфраструктура города в шаговой доступности.

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    • «ОПК Пицунда», Абхазия
      Популярное место

      «ОПК Пицунда»

      • Адрес: г. Пицунда, ул. Гицба, 5
      • Пляж: собственный, 50 м
      • Питание: 3-разовое «Шв. стол»
      • Услуги: столовые, автостоянка, Wi-Fi, пляж, бассейн, банный комплекс, спорт.площадки
      • Цена: от 3100 руб/сутки

      Популярное место отдыха благодаря своему уникальному расположению и экономичным ценам. Предоставляется множество услуг для приятного отдыха.

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    • Отель «Бригантина», Гагра
      Экономичный вариант

      «Бригантина»

      • Адрес: г. Гагра, п. Цандрыпш
      • Пляж: городской, 620 м
      • Питание: 3-разовое
      • Услуги: кафе-столовая, автостоянка, Wi-Fi, прокат инвентаря, мангалы, игровая площадка
      • Цена: от 3750 руб/сутки

      Уютная территория, деревянные эко-коттеджи, все условия для тихого и спокойного уединенного отдыха в красивейшем месте.

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    • Пансионат «Ривьера» (Пицунда)
      хороший выбор

      «Ривьера»

      • Адрес: г. Пицунда, с. Алахадзы, Цитрусовый совхоз
      • Пляж: общегородской, 500 м
      • Питание: 3-разовое «Шв. стол»
      • Услуги: столовая, бар, автостоянка, Wi-Fi в лобби, сауна с купелью и зоной отдыха
      • Цена: от 7250 руб/сутки

      Ухоженная территория, комфортное размещение, анимация, качественное питание - все это и многое другое для приятного отдыха.

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    • «Гранд Отель Абхазия», Гагра
      Прекрасный выбор

      «Гранд Отель Абхазия»

      • Адрес: г. Гагра, ул. Абазгаа, 50
      • Пляж: арендованный, 50 м
      • Питание: 3-разовое «Шв. стол»
      • Услуги: бассейн, пляж, игровая площадка, Wi-Fi, ресторан, автостоянка, салон красоты
      • Цена: от 5300 руб/сутки

      Комфортабельное размещение, бассейн, доброжелательный персонал, удобное расположение в центральной части Новой Гагры - основные преимущества отеля.

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    • «A.V.SOKOL», Гагра
      Семейный отель

      «A.V.SOKOL»

      • Адрес: г. Гагра, ул. Абазгаа, 42а
      • Пляж: собственный, 10 м
      • Питание: 3-разовое «Шв. стол»
      • Услуги: бассейн, пляж, детская площадка, Wi-Fi, ресторан, бар, автостоянка, прачечная
      • Цена: от 7370 руб/сутки

      Основные плюсы отеля: современное оснащение, подогреваемый бассейн, услуги для всей семьи, удобное расположение прямо у собственного пляжа.

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    • Отель «Дельфин» Абхазия, Пицунда
      Популярный отель

      «Дельфин»

      • Адрес: г. Пицунда, п. Лдзаа, ул. Рыбзаводская, 81/75
      • Пляж: собственный, 50 м
      • Питание: 3-разовое «Шв. стол»
      • Услуги: ресторан, лобби-бар, автостоянка, интернет Wi-Fi, баня, сауна, игровая площадка
      • Цена: от 7200 руб/сутки

      Очень популярный отель клубного типа в пригороде Пицунды. Отличное расположение, повышенный уровень комфорта, полноценный семейный отдых.

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    • Пансионат «Сосновая Роща» Абхазия, Пицунда
      Семейный отдых

      «Сосновая Роща»

      • Адрес: г. Пицунда, пос. Алахадзых
      • Пляж: собственный, 100 м
      • Питание: 3-разовое «Шв. стол»
      • Услуги: ресторан, лобби-бар, автостоянка, интернет Wi-Fi, баня, бассейн, услуги детям
      • Цена: от 3900 руб/сутки

      Большой комплекс отдыха в пригороде Пицунды. Удобное расположение, обновленный номерной фонд, все услуги для семейного отдыха.

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    • Отель «Европа», Гагра
      популярный отель

      «Европа»

      • Адрес: г. Гагра, ул. Абазгаа, 42 А
      • Пляж: общегородской, 100 м
      • Питание: 3-разовое
      • Услуги: открытый бассейн, кафе-столовая, интернет Wi-Fi, автостоянка, экскурсии
      • Цена: от 3012 руб/сутки

      Новый отель в центральной части Гагры. Современные условия размещения, лояльные цены, удобное расположение в городе, радушный прием.

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    • Пансионат «Водопад» Абхазия, Новый Афон
      Теплый прием

      «Водопад»

      • Адрес: г. Новый Афон, ул. Эшба, 4
      • Пляж: собственный, 750 м
      • Питание: 3-разовое «Комплексное»
      • Услуги: открытый бассейн, автостоянка, Wi-Fi, ресторан, оборудованный пляж
      • Цена: от 4420 руб/сутки

      Популярный пансионат для семейного и романтического отдыха. Рядом много интересных мест, а также вся курортная инфраструктура.

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    • Отель «Жоэквара» Гагра
      Популярный выбор

      «Жоэквара»

      • Адрес: г. Гагра, улица Апсха Леона, 1
      • Пляж: собственный, 20 м
      • Питание: 3-разовое
      • Услуги: ресторан, бар, интернет Wi-Fi, открытый бассейн, детский клуб, массаж
      • Цена: от 6400 руб/сутки

      Отель в самом центре Гагры, на первой береговой линии. Современные условия проживания, приемлемые цены, услуги на любой вкус.

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    • Пансионат «Мюссера», пос. Мюссера
      уникальное расположение

      «Мюссера»

      • Адрес: п. Мюссера
      • Пляж: собственный, 50 м
      • Питание: 3-разовое «Шв. стол»
      • Услуги: рестораны, автостоянка, интернет Wi-F, крытый бассейн, лифт к пляжу, анимация
      • Цена: от 4704 руб/сутки

      Уникальное расположение в биосферном заповеднике, вдали от шума и суеты городов. Хорошее обслуживание и условия для отдыха и оздоровления.

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    • Пансионат «Сан-Марина», Гагра
      Отличный выбор

      «Сан-Марина»

      • Адрес: г. Гагра, ул. Абзгаа, 57/1
      • Пляж: арендованный, 200 м
      • Питание: 3-разовое «Шв. стол»
      • Услуги: ресторан, столовая, летнее кафе, интернет Wi-Fi, массаж, бильярд, салон красоты
      • Цена: от 5200 руб/сутки

      Современный и очень популярный пансионат, оснащенный всем необходимым, расположен в районе Новой Гагры, отличный выбор для молодежи и семей с детьми.

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    • Пансионат «Арбика» Абхазия, Пицунда
      Достойный уровень

      «Арбика»

      • Адрес: г. Пицунда, село Агараки
      • Пляж: арендованный, 20 м
      • Питание: 2-раз «завтрак+обед»
      • Услуги: столовая, кафе, бар, автостоянка, интернет Wi-Fi, детская игровая зона, прокат, прачечная.
      • Цена: от 5126 руб/сутки

      Новый уютный пансионат комфортного уровня на самом берегу моря, в тихом и красивейшем месте курорта. Современный сервис, большой выбор услуг.

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    • Отель «Viva Maria», Сухум
      Хороший выбор

      «Viva Maria»

      • Адрес: г. Сухум, ул. Инал-ипа 99/а
      • Пляж: общегородской, 1300 м
      • Питание: за доп. плату
      • Услуги: столовая, кафе-бар, автостоянка, Wi-Fi, открытый бассейн, детская площадка
      • Цена: от 3240 руб/сутки

      Комфортабельный отель в центральной части г. Сухум, в шаговой доступности от пляжа, магазинов и рынка. Возможно размещение с животными по предварительному согласованию.

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    • Отель «Интер-Сухум» Абхазия
      Популярное место

      «Интер-Сухум»

      • Адрес: г. Сухум, ул. Лакоба, 109
      • Пляж: общегородской, 150 м
      • Питание: завтрак «Шв. стол»
      • Услуги: открытый бассейн, столовая, кафе-бар, автостоянка, Wi-Fi, детская площадка, прокат
      • Цена: от 3600 руб/сутки

      Крупный гостиничный комплекс с большим перечнем услуг и сервисов для отдыха индивидуальных гостей и корпоративных клиентов в любое время года.

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    • Отель «Нарт», Гагра
      Комфортный отдых

      «Нарт»

      • Адрес: г. Гагра, пр. Ардзинба, д. 36
      • Пляж: собственный, 10 м
      • Питание: завтрак «Шв. стол»
      • Услуги: ресторан, столовая, интернет Wi-Fi, автостоянка, спорт. и детские площадки
      • Цена: от 12000 руб/сутки

      Новый отель, открыл двери для гостей в 2022 году, красивая дендропарковая территория, собственный пляж, стильные номера.

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    • Отель «Комфорт», Сухум
      Комфортный уровень

      «Комфорт»

      • Адрес: г. Сухум, ул. Чачба, 77
      • Пляж: общегородской, 75 м
      • Питание: завтрак
      • Услуги: ресторан национальной кухни, бар, автостоянка, Wi-Fi, открытый бассейн, термальная зона
      • Цена: от 3500 руб/сутки

      Новый комфортабельный отель в центральной части Сухума. Отличный вариант как для краткосрочного, так и для долгого проживания.

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    • Отель «Олимп», Сухум
      удачное расположение

      «Олимп»

      • Адрес: г. Сухум, ул. Ардзинба, 4
      • Пляж: общегородской, 800 м
      • Питание: завтрак
      • Услуги: бар, ресторан, автостоянка, Wi-Fi, салон красоты, экскурсии
      • Цена: от 2200 руб/сутки

      Хороший отель в центральной части старого Сухума, рядом со многими интересными местами курорта. Все услуги для комфортного проживания.

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    • Гостиница «Рица», Сухум
      удобное расположение

      «Рица»

      • Адрес: г. Сухум, пр-кт Леона, 2
      • Пляж: общегородской, 800 м
      • Питание: завтрак
      • Услуги: кафе-кондитерская, ресторан, автостоянка, Wi-Fi, салон красоты, экскурсии
      • Цена: от 3800 руб/сутки

      Знаменитый отель в красивом историческом здании в самом центре Сухума. Высокий уровень обслуживания, комфортные номера, колоритный ресторан.

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    • Гостиница «Maxx», Гудаута
      высокий уровень

      «Maxx Hotel»

      • Адрес: г. Гудаута, ул. Лакоба, 5
      • Пляж: городской, 200 м
      • Питание: завтрак
      • Услуги: бассейн, кафе, автостоянка, интернет Wi-Fi, мини-спортзал, мангальная зона
      • Цена: от 4290 руб/сутки

      Уютный отель комфортного уровня в шаговой доступности от пляжа, в тихом и красивейшем месте курорта. Современный сервис, большой выбор услуг.

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    • Отель «Анакопия клаб» Абхазия
      Популярный отель

      «Анакопия клаб»

      • Адрес: Гудаутский район, пос. Приморский
      • Пляж: собственный, 20 м
      • Питание: 2-разовое «Шв. стол»
      • Услуги: сезонная анимация, автостоянка, Wi-Fi, детская площадка, оборудованный пляж
      • Цена: от 4040 руб/сутки

      Хороший отель на первой береговой линии, в 20 метрах от собственного пляжа. Все услуги для комфортного проживания и отдыха с детьми.

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    • Отель «Гранд Афон» г. Новый Афон
      Цена-качество

      «Гранд Афон»

      • Адрес: г. Новый Афон, ул. Водопадная 3
      • Пляж: собственный, 800 м
      • Питание: 2-раз с эл. «Шв. стола»
      • Услуги: оборудованный пляж, автостоянка, Wi-Fi, крытый бассейн, ресторан
      • Цена: от 4680 руб/сутки

      Новый отель в центре курорта. Современный сервис, комфортное размещение, выделенная пляжная полоса с лежаками и зонтами.

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    • Гостиница «Апсны» г. Гудаута
      Цена-качество

      «Апсны»

      • Адрес: г. Гудаута, п. Бамбора, ул. Абазинская, 2а
      • Пляж: поселковый, 50 м
      • Питание: завтрак «шведский стол»
      • Услуги: ресторан, открытый бассейн, открытая парковка, Wi-Fi, детская площадка
      • Цена: от 4342 руб/сутки

      Стильная гостиница «Апсны» расположилась в тихом поселке Бамбора. В новом 10-этажном здании расположены современные номера, в нескольких шагах мелко-галечный поселковый пляж.

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    • Гостиница «Гранд отель Россия» г. Гудаута
      Цена-качество

      «Гранд отель Россия»

      • Адрес: г. Гудаута, ул. Проспект Героев, д. 49
      • Пляж: поселковый, 100 м
      • Питание: завтрак, 3-разовое «шведский стол»
      • Услуги: столовая, открытая парковка, Wi-Fi
      • Цена: от 4902 руб/сутки

      Новая гостиница «Гранд отель Россия» находится в центре города Гудаута. 18-этажное здание прошло реконструкцию. Рядом расположен пляж, рынок и прочая инфраструктура.

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    • Отель «Грифон», г. Новый Афон, Абхазия
      Отличное расположение

      «Грифон»

      • Адрес: г. Новый Афон, Водопадный переулок, 7
      • Пляж: общегородской, 650 м
      • Питание: завтрак
      • Услуги: кафе, бар, автостоянка, Wi-Fi, смотровая площадка с летним кафе на крыше
      • Цена: от 2200 руб/сутки

      Отель расположен в центральной части курорта, вблизи всех интересных мест. Комфортное размещение, качественный сервис, ухоженная территория.

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    • Отель «Никополи», г. Новый Афон
      экономичное предложение

      «Никополи»

      • Адрес: г. Новый Афон, ул. Водопадная, 2
      • Пляж: общегородской, 700 м
      • Питание: 3-раз «комплексное»
      • Услуги: автостоянка, интернет Wi-Fi, прокат бытового инвентаря, экскурсии
      • Цена: от 2000 руб/сутки

      Отличное расположение и хорошие условия размещения в сочетании с экономичными ценами - причины популярности этого отеля.

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    • Отель «Родина», г. Новый Афон
      популярный выбор

      «Родина»

      • Адрес: г. Новый Афон, ул. Ладария, д. 2
      • Пляж: собственный, 350 м
      • Питание: 3-разовое «Шв. стол»
      • Услуги: оборудованный пляж, автостоянка, Wi-Fi, бассейн, ресторан национальной кухни
      • Цена: от 4560 руб/сутки

      Современный курортный отель с собственной выделенной пляжной полосой. Ухоженная закрытая территория, комфортное размещение.

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    • Гостиница «Арго», Абхазия
      Отличное расположение

      «Арго»

      • Адрес: пос. Бамбора, ул. Абазинская, 2
      • Пляж: арендованный, 30 м
      • Питание: 2-разовое «комплексное»
      • Услуги: столовая, автостоянка, Wi-Fi в столовой, прачечная, магазины
      • Цена: от 3900 руб/сутки

      Небольшая уютная гостиница на берегу моря в очень красивом месте курорта. Популярное место для отдыха по отзывам гостей.

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    • Отель «Золотой якорь», г. Гудаута
      Высокий уровень

      «Золотой Якорь»

      • Адрес: г. Гудаута, ул. Трапш, 2
      • Пляж: арендованный, 100 м
      • Питание: 3-разовое «Шв. стол»
      • Услуги: бассейн, ресторан, караоке-бар, автостоянка, Wi-Fi, детская комната, конференц-зал
      • Цена: от 4000 руб/сутки

      Современный гостиничный комплекс комфортного уровня. Предлагается множество услуг для приятного отдыха семей и молодежи.

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    Сухум
    «Гранд Отель Абхазия», вид сверху
    Пляж курорта
    Территория ОПК Пицунда
    Новый Афон
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