Для отдыха в Абхазии в 2023 году мы создали каталог, где собрали лучшие отели и гостиницы, пансионаты, санатории и дома отдыха на самых популярных курортах Абхазии: Гагра, Пицунда, Сухум, Новый Афон, Мюссера и Гудаута. Отдельно выделили отели с бассейном и спа-центром. Для желающих не только отдохнуть, но и оздоровиться, можно сделать отбор по объектам, которые предлагают лечение. В отдельной категории - отели и гостиницы в Абхазии, предлагающие отдых по системе Всё включено. Все цены на 2023 год актуальные и не превышают тарифов самих средств размещения, а в период действия акций могут быть ниже стойки. Консультант поможет подобрать лучший вариант для отдыха. Для Вас работает бесплатная линия для звонков по всей России.
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Уютный отель в тихом и спокойном районе Пицунды, отличный выбор для желающих уединиться от шума курортной жизни и получить максимум наслаждения от отдыха.
Популярный СПА-отель, принимает гостей круглый год. Развитая инфраструктура для отдыха детей и взрослых, первая береговая линия, большая территория.
Современный отель на территории Пицундского природного заповедника, окружен сосновым бором. Уютное размещение, качественный сервис.
Отель высокого уровня, на первой береговой линии, имеет собственный СПА и оздоровительный центры. Отличный выбор для отдыха в любое время года.
Отель с качественной инфраструктурой и высоким уровнем сервиса у самого берега моря. Хороший выбор для молодежного и семейного пляжного отдыха.
Популярный пансионат для спокойного и размеренного отдыха в курортном районе Сухума. Экономичные цены при хорошем качестве услуг.
Летние деревянные домики на самом берегу моря в пригороде Гудауты. Отличный вариант для полноценного пляжного отдыха.
Современный отель расположен в центре города-курорта Гагра. Комфортное размещение и высокий уровень обслуживания сделали отель очень популярным среди гостей Абхазии.
Стильный авторский отель расположился в центре курорта Гагра. Отдыхающие отметили высокий уровень сервиса и размещения, вкусное питание, уютное и умиротворяющее Spa.
База отдыха эконом-класса для спокойного семейного или самостоятельного отдыха на Черноморском побережье.
Хорошие условия для полноценного отдыха за разумные деньги. Отдых для любителей тишины, спокойствия и уединения.
Семейный пляжный отель «Sunrise Garden» расположился рядом с парком в районе Старой Гагры. Комфортное размещение и высокий уровень обслуживания.
Два современных комфортабельных корпуса на собственной благоустроенной территории. Рекомендуемый вариант для молодежи и семей с детьми разного возраста.
Современный отель высокого уровня, для семейного отдыха, работающий по системе «Все Включено» в летний период. Расположен в самом центре Гагры, на берегу моря.
Новый комфортабельный отель в центральной части Пицунды. Удобное расположение,комфортабельное размещение, отличный вариант для молодежи и гостей без детей.
Ухоженная территория, современные оснащенные номера, первая береговая линия - все условия для тихого отдыха у моря.
Новый отель с современными номерами и бассейном, расположился на первой береговой линии в п. Лдзаа. Прекрасный выбор для спокойного пляжного отдыха.
Популярный дом отдыха в районе Старой Гагры. Большая ухоженная территория, современные номера, множество услуг, оборудованный пляж.
Сеть отдельностоящих коттеждей на самом берегу моря. Экономичное проживание, отличное соотношение цены и качества.
Пансионат расположен в тихим месте, на первой береговой линии, пляж всего в 20 метрах. Уютный отдых для всей семьи.
Отличный вариант для недорогого отдыха в непосредственной близости от моря. Удачное расположение и большой выбор услуг.
Экономичный гостиничный комплекс на первой береговой линии, хорошие условия для отдыха всей семьей за разумные деньги. Предлагается множество услуг.
Курортный пансионат расположен чуть западнее г. Гагра, в 10-15 минутах езды от центра. Обслуживание по системе «Всё включено».
Курортный комплекс на закрытой территории, на самом берегу моря, у въезда в Новый Афон. Отличное место для отдыха всей семьей.
Крупный санаторно-курортный комплекс комфортного уровня в красивейшем курортном районе. Все услуги для отдыха и оздоровления всей семьи.
Здравница расположена на собственной благоустроенной территории а шаговой доступности от многих важных мест курорта.
Коттеджный комплекс в шаговой доступности от пляжа и инфраструктуры для любителей уединенного отдыха в хороших условиях.
Замечательный эконом-вариант для семейного или молодежного отдыха в Абхазии. Отличное расположение, собственная территория, близость к морю.
Уютный пансионат для семейного отдыха в популярном районе Старой Гагры. Высокий уровень сервиса, уютные номера, доброжелательный персонал и множество услуг.
Отель «Amza Park Hotel» (бывш. пансионат Энергетик) расположен в районе Новой Гагры, большая парковая территория, оборудованный собственный пляж.
Пансионат идеально подойдет тем, кто любит тихий спокойный отдых в отдалении от шума популярных курортов, относится к категории экономичного отдыха.
Семейный клубный отель «Аквамарин» предлагает гостям комфортабельный отдых с высоким уровнем сервиса по популярной системе «All Inclusive».
Большая ухоженная территория, медицинский центр, комфортное размещение. Отличное место для корпоративного, молодежного и семейного отдыха с детьми.
Современный отель в центре курорта, предлагает отличный сервис, а благодаря удобному расположению, гостям доступна вся инфраструктура города в шаговой доступности.
Популярное место отдыха благодаря своему уникальному расположению и экономичным ценам. Предоставляется множество услуг для приятного отдыха.
Уютная территория, деревянные эко-коттеджи, все условия для тихого и спокойного уединенного отдыха в красивейшем месте.
Ухоженная территория, комфортное размещение, анимация, качественное питание - все это и многое другое для приятного отдыха.
Комфортабельное размещение, бассейн, доброжелательный персонал, удобное расположение в центральной части Новой Гагры - основные преимущества отеля.
Основные плюсы отеля: современное оснащение, подогреваемый бассейн, услуги для всей семьи, удобное расположение прямо у собственного пляжа.
Очень популярный отель клубного типа в пригороде Пицунды. Отличное расположение, повышенный уровень комфорта, полноценный семейный отдых.
Большой комплекс отдыха в пригороде Пицунды. Удобное расположение, обновленный номерной фонд, все услуги для семейного отдыха.
Новый отель в центральной части Гагры. Современные условия размещения, лояльные цены, удобное расположение в городе, радушный прием.
Популярный пансионат для семейного и романтического отдыха. Рядом много интересных мест, а также вся курортная инфраструктура.
Отель в самом центре Гагры, на первой береговой линии. Современные условия проживания, приемлемые цены, услуги на любой вкус.
Уникальное расположение в биосферном заповеднике, вдали от шума и суеты городов. Хорошее обслуживание и условия для отдыха и оздоровления.
Современный и очень популярный пансионат, оснащенный всем необходимым, расположен в районе Новой Гагры, отличный выбор для молодежи и семей с детьми.
Новый уютный пансионат комфортного уровня на самом берегу моря, в тихом и красивейшем месте курорта. Современный сервис, большой выбор услуг.
Комфортабельный отель в центральной части г. Сухум, в шаговой доступности от пляжа, магазинов и рынка. Возможно размещение с животными по предварительному согласованию.
Крупный гостиничный комплекс с большим перечнем услуг и сервисов для отдыха индивидуальных гостей и корпоративных клиентов в любое время года.
Новый отель, открыл двери для гостей в 2022 году, красивая дендропарковая территория, собственный пляж, стильные номера.
Новый комфортабельный отель в центральной части Сухума. Отличный вариант как для краткосрочного, так и для долгого проживания.
Хороший отель в центральной части старого Сухума, рядом со многими интересными местами курорта. Все услуги для комфортного проживания.
Знаменитый отель в красивом историческом здании в самом центре Сухума. Высокий уровень обслуживания, комфортные номера, колоритный ресторан.
Уютный отель комфортного уровня в шаговой доступности от пляжа, в тихом и красивейшем месте курорта. Современный сервис, большой выбор услуг.
Хороший отель на первой береговой линии, в 20 метрах от собственного пляжа. Все услуги для комфортного проживания и отдыха с детьми.
Новый отель в центре курорта. Современный сервис, комфортное размещение, выделенная пляжная полоса с лежаками и зонтами.
Стильная гостиница «Апсны» расположилась в тихом поселке Бамбора. В новом 10-этажном здании расположены современные номера, в нескольких шагах мелко-галечный поселковый пляж.
Новая гостиница «Гранд отель Россия» находится в центре города Гудаута. 18-этажное здание прошло реконструкцию. Рядом расположен пляж, рынок и прочая инфраструктура.
Отель расположен в центральной части курорта, вблизи всех интересных мест. Комфортное размещение, качественный сервис, ухоженная территория.
Отличное расположение и хорошие условия размещения в сочетании с экономичными ценами - причины популярности этого отеля.
Современный курортный отель с собственной выделенной пляжной полосой. Ухоженная закрытая территория, комфортное размещение.
Небольшая уютная гостиница на берегу моря в очень красивом месте курорта. Популярное место для отдыха по отзывам гостей.
Современный гостиничный комплекс комфортного уровня. Предлагается множество услуг для приятного отдыха семей и молодежи.
Название главных курортных городов Абхазии широко известны обществу уже много десятилетий подряд, со времен СССР. Среди самых популярных можно выделить такие места как:
Побережье, начиная от границы с Россией и до Сухуми - отличные пляжи, пригодные для отдыха и купания. Выбирать подходящий курорт лучше исходя из собственных предпочтений и пожеланий: удаленность от границы, загруженность курорта, наличие развлекательной инфраструктуры в городе. Менеджеры компании TRAVEL NEWS AGENCY подберут самый оптимальный для Вас вариант, расскажут о плюсах и минусах каждого из курортных мест и отелей. Оптимальный вариант - посетить несколько мест, если позволяет время, чтобы оценить весь колорит этой соседней страны.
Гражданам РФ для пересечения границы с Абхазией виза не требуется, при нахождении в стране до 90 дней. Заграничный паспорт тоже не нужен: разрешено пересечение границы с действующим паспортом гражданина РФ. Детям до 14 лет достаточно предъявить свидетельство о рождении, если они путешествуют с одним из родителей. При путешествии с любым другим сопровождающим (не являющимся законным представителем ребенка), необходима нотариально заверенная доверенность с указанием страны и сроков поездки.
Все ограничения были отменены 1 августа 2020 года по решению правительства Абхазии. При въезде в страну у российских граждан не требуют таких дополнительных документов как отрицательный ПЦР-тест и сертификат о вакцинации от COVID-19. Для заселения в гостиницы Абхазии эти документы так же не потребуются.
Перед въездом в Россию из-за границы, все граждане нашей страны должны заполнить специальную анкету на портале госуслуг, а по приезду домой, в течение 3 дней сдать ПЦР-тест, результат которого необходимо загрузить на портал госуслуг в течение 4 дней с момента пересечения границы. Если у Вас имеется сертификат о вакцинации или Вы переболели COVID-19 в последние 6 месяцев, при условии, что эти сертификаты имеются на портале госуслуг в вашем личном кабинете, от теста на короновирус Вы освобождены, но анкету пребывающего в РФ из-за границы заполнить все-равно необходимо. Не смотря на то, что в последнее время сообщается, что гражданам, прибывшим именно из Абхазии, тестирование проходить не нужно, никаких законодательных актов, подтверждающих это, на сегодняшний день нет. Поэтому лучше все-же сдать тест по приезду. Известны случаи, когда граждане получали очень большие штрафы за нарушение порядка возвращения из Абхазии.
Отдыхать совершенно не опасно, если не нарываться на неприятности. Абхазы в основной массе очень доброжелательный, миролюбивый и гостеприимный народ. Для отдыха лучше выбирать отели и гостиницы, проверенные многими гостями страны и работающие уже несколько лет. Постарайтесь, по возможности, избегать частного сектора. Обязательно воспользуйтесь услугами организованного трансфера. Возможно, это обойдется немного дороже, но точно избавит Вас от неприятностей с местными таксистами.